Устройство ДАК (Цвет черный)

Описание товара

Категория: кресло для автомобиля.1. Переносное детское автомобильное кресло.2. Размер: 29х70 (см), вес: 0,55 кг.3. детское удерживающее устройство предназначено для перевозки детей. Универсальное 1, 2, 3 группа, возраст от 1 года до 12 лет (вес от 9 до 36 кг.).4. Страна производитель: Россия.5. Материал кресла: плотная ткань «OXFORD», сетка трехслойная, губчатый материал, пряжки.6. Цвет: в ассортименте.Характеристики автокресла:1. Материал подушек нетоксичный.2. Используются мягкие, дышащие, абсорбирующие материалы. Трехслойный губчатый материал обеспечивает удобную посадку и перевозку ребенка.3. Боковые ремни создают безопасность и защищенность ребенка. Брюшная подушка создает эффективную защиту и позволяет ребенку свободно расположить ножки.4. Кресло имеет эргономичный дизайн, нагрудные и боковые ремни способны зафиксировать и защитить ребенка в автомобиле, и в тоже время он будет чувствовать себя комфортно.5. Поверхность детского удерживающего устройства легко чистится.6. Автокресло устанавливается один раз и нет необходимости его снимать. Взрослые пассажиры могут садиться на него.7. На заднем сиденье автомобиля можно разместить три автокресла. На переднее сиденье автокресло ставить не рекомендуется.8. Установка автокресла:- двумя длинными ремнями кресло крепится к спинке сиденья автомобиля