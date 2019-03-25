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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              650

              Устройство ДАК (Цвет черный)

              Телефон
              +79375810066
              Продавец
              ДАК
              0
              Описание товара
              Категория: кресло для автомобиля.1.       Переносное детское автомобильное кресло.2.       Размер: 29х70 (см), вес: 0,55 кг.3.     детское удерживающее устройство предназначено для перевозки детей. Универсальное 1, 2, 3 группа, возраст от 1 года до 12 лет (вес от 9  до 36 кг.).4.       Страна производитель: Россия.5.       Материал кресла: плотная ткань «OXFORD», сетка трехслойная, губчатый материал, пряжки.6.       Цвет: в ассортименте.Характеристики автокресла:1.       Материал подушек нетоксичный.2.       Используются мягкие, дышащие, абсорбирующие материалы. Трехслойный губчатый материал обеспечивает удобную посадку и перевозку ребенка.3.       Боковые ремни создают безопасность и защищенность ребенка. Брюшная подушка создает эффективную защиту и позволяет ребенку свободно расположить ножки.4.       Кресло имеет эргономичный дизайн, нагрудные и боковые ремни способны зафиксировать и защитить ребенка в автомобиле, и в тоже время он будет чувствовать себя комфортно.5.       Поверхность детского удерживающего устройства легко чистится.6.       Автокресло устанавливается один раз и нет необходимости его снимать. Взрослые пассажиры могут садиться на него.7.       На заднем сиденье автомобиля можно разместить три автокресла. На переднее сиденье автокресло ставить не рекомендуется.8.       Установка автокресла:- двумя длинными ремнями кресло крепится к спинке сиденья автомобиля
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