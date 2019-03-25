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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              1 800

              Чехлы для хранения автошин колес

              Телефон
              +79375810066
              Продавец
              ДАК
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              Описание товара
              Стоимость:D12 - 14: 1800 руб./комплект, 500 руб./шт.D15 - 16: 2000 руб./комплект, 550 руб./шт.D17 - 18: 2200 руб./комплект, 600 руб./шт.D19 - 20: 2400 руб./комплект, 700 руб./шт.D21 - 22: 2700 руб./комплект, 750 руб./шт.D23 - 24: 3000 руб./комплект, 800 руб./шт.Назначение:Предназначены для удобства хранения шин / колес в сборе.Преимущества эксплуатации:Чистота салона / багажника автомобиля при перевозке колес ОТ и ДО шиномонтажного сервиса.Чистота места хранения колес (дом, балкон, гараж, дача).Удобство ручной транспортировки благодаря удобной ручке.Качество:Чехлы изготавливаются из качественной плотной, грязеотталкивающей и водонепроницаемой ткани.Внешний вид чехлов приятен и динамичен.Чехлы испытывают многократную стирку, как ручную, так и автоматическую, что позволит эксплуатировать их долгие годы.Изготовление:Чехлы изготавливаются в разных вариациях:Стандартные: от 12 до 16 диаметра шины в дюймах, но не более 200 см. окружности шины.Сотрудничество:Ø  Предлагаем сотрудничество юридическим лицам: автомагазины, автосалоны и пр.
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