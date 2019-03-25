Накладка на ремень безопасности

Описание товара

Размер:длина- 22 см.ширина- 6 см.комплект 2 штуки!применяется для смягчения давления ремня на плечо и шеюисключает натирание ремнём не покрытой одеждой кожиподходит для взрослых и детейлегко крепится на ремень с помощью липучекизносостойкая