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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              1 100

              Чехлы для хранения и транспортировки автомобильных колес (комплект 4 чехла)

              Телефон
              +79375810066
              Продавец
              ДАК
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              Описание товара
              ОписаниеЧехлы для автомобильных колес изготавливаются из высококачественных тентовых тканей (плотностью 600D). Внешний вид чехлов соответствует стилю современной жизни.  С ними у вас не будет проблем не только с транспортировкой шин, но также и с их последующим хранением, что очень важно для продления срока их эксплуатации. Чтобы ваши шины прослужили вам верой и правдой не один год, необходимо правильно их сохранять. Используя эти чехлы для колес, вы больше не испачкаете салон машины, а интерьер вашего балкона абсолютно не пострадает. Кроме того, если вы храните автомобильные шины в жилом помещении, то используя пакеты для колес, вы избавитесь от неприятного и вредного запаха резины. Также чехлы для автомобильных шин надежно защитят ваши колеса от солнца и влаги во время хранения. Чехлы для транспортировки и хранения колес сделаны из прочных материалов, с которых легко удалить любое загрязнение. Благодаря удобные застежкам на липучках, одеть чехлы на колеса и извлечь их проще простого. А специальная ручка на каждом чехле позволит легко переносить их с места на место.Размеры:- R13 - R18Расцветки:Синий, клетка, розовый, серый, желтый, черный, камуфляж, Комплектация:- Упаковки для чехлов- 4 чехла для хранения и транспортировки автомобильных колес
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