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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              450

              Устройство Дак э (эконом)

              Телефон
              +79375810066
              Продавец
              ДАК
              0
              Описание товара
              По функциональности ни чем не отличается от стандартной модели, изменен дизайн. Универсальное 1 2 3 группа, от 1 до 12 лет, весом от 9 до 36 кг.Удобное, не имеет жесткого каркаса, его не надо убирать из салона взрослый человек спокойно может сидеть на нем. В машине можно установить 4 кресла, и их не надо убирать. Ребенок сможет легко переносить долгие поездки. Разные расцветки, найдется и на ваш вкус. И самое главное- это безопасность. Само кресло крепится к сиденью автомобиля. Имеет пятиточечную систему крепления, и закрепляется штатным ремнем автомобиля.Наших представителей Вы можете найти в городах: Казань, Самара, Волгоград, Чебоксары, Йошкар-Ола, и т.д.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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