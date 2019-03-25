Устройство Дак э (эконом)

Описание товара

По функциональности ни чем не отличается от стандартной модели, изменен дизайн. Универсальное 1 2 3 группа, от 1 до 12 лет, весом от 9 до 36 кг.Удобное, не имеет жесткого каркаса, его не надо убирать из салона взрослый человек спокойно может сидеть на нем. В машине можно установить 4 кресла, и их не надо убирать. Ребенок сможет легко переносить долгие поездки. Разные расцветки, найдется и на ваш вкус. И самое главное- это безопасность. Само кресло крепится к сиденью автомобиля. Имеет пятиточечную систему крепления, и закрепляется штатным ремнем автомобиля.Наших представителей Вы можете найти в городах: Казань, Самара, Волгоград, Чебоксары, Йошкар-Ола, и т.д.