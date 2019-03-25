Устройство ДАК Модель стандарт (Цвет синий)

Описание товара

Устройство универсальное 1 2 3 группа. Для детей от 1 до 12 лет. Весом 9-36 кг.Удобное, не имеет жесткого каркаса, его не надо убирать из салона взрослый человек спокойно может сидеть на нем. В машине можно установить 4 , и их не надо убирать. Сделаны из мягкого, приятного материала, ребенку будет комфортно в нем. Он сможет легко переносить долгие поездки. Разные расцветки, найдется и на ваш вкус. И самое главное- это безопасность. Само кресло крепится к сиденью автомобиля. Имеет пятиточечную систему крепления, и закрепляется штатным ремнем автомобиля.За оптовыми прайс-листами и другими вопросами просим обращаться на электронную почту: 5810066@mail.ru