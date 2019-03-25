Дак у (УСИЛЕННАЯ) Цвет бабочки

Описание товара

Торговая маркаДАКАртикулА 17В боксе5 штСтранаРоссияСоставПластик, текстильИндивидуальная упаковкаПакетРазмер упаковки4 см × 35 см × 57 смРазмер80 см × 35 см × 3 смВес750 гСертификатРСТ ДАК при производстве детских удерживающих устройств использует только нетоксичные материалы. ДУУ рассчитано на деток возрастом от 1 года до 12 лет. Товар сертифицирован и соответствует современным стандартам качества и безопасности ребенка в машине. Автокресло является хорошей альтернативой бустерам и треугольным удерживающим устройствам. Выдерживающими нагрузку до 400 кг и мягким подголовником для большего комфорта малыша в дороге. Изделие можно стирать в тёплой воде при температуре не выше 30 градусов.В отличии от стандартных моделей усиленная модель имеет железный замок вместо пластиковых защелок.