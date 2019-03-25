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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              1 500

              Дак у (УСИЛЕННАЯ) Цвет бабочки

              Телефон
              +79375810066
              Продавец
              ДАК
              0
              Описание товара
              Торговая маркаДАКАртикулА 17В боксе5 штСтранаРоссияСоставПластик, текстильИндивидуальная упаковкаПакетРазмер упаковки4 см × 35 см × 57 смРазмер80 см × 35 см × 3 смВес750 гСертификатРСТ  ДАК при производстве детских удерживающих устройств использует только нетоксичные материалы. ДУУ рассчитано на деток возрастом от 1 года до 12 лет. Товар сертифицирован и соответствует современным стандартам качества и безопасности ребенка в машине. Автокресло является хорошей альтернативой бустерам и треугольным удерживающим устройствам. Выдерживающими нагрузку до 400 кг и мягким подголовником для большего комфорта малыша в дороге. Изделие можно стирать в тёплой воде при температуре не выше 30 градусов.В отличии от стандартных моделей усиленная модель имеет железный замок вместо пластиковых защелок.
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