Ремонт квартир.

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Почему стоит выбрать нас: — У нас работают специалисты с опытом работы больше 10 лет; — Составляем смету и работаем по договору; — Консультация и выезд на замер БЕСПЛАТНЫЙ; — Поможем в подборе материалов для ремонта. Имеются скидки на покупку строительных материалов; — Гарантия на все виды работ.
Сдаем объекты вовремя, сроки прописываются в договоре.
Индивидуальный подход к каждому.
Работаем по дизайн проектам и без.
Возможна удаленная работа с заказчиком с фото и видео отчетом.
♡《УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ》♡ ■Делай ремонт СЕЙЧАС, плати ПОТОМ■ •Рассрочка платежа: ▪ без первоначального взноса; ▪ без переплат. ■ НА 24 МЕСЯЦА■