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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              4 500

              Ремонт квартир

              Телефон
              +79282038155
              Продавец
              CAPITAL HAUSE 23
              0
              Описание товара
              Ремонт под ключ.
              Ремонт квартир.
              Евроремонт квартир под ключ.
              Ремонт комнаты.
              Ремонт прихожей.
              Ремонт кухни.

              Почему стоит выбрать нас: 
              — У нас работают специалисты с опытом работы больше 10 лет;
              — Составляем смету и работаем по договору;
              — Консультация и выезд на замер БЕСПЛАТНЫЙ;
              — Поможем в подборе материалов для ремонта. Имеются скидки на покупку строительных материалов;
              — Гарантия на все виды работ.

               Сдаем объекты вовремя, сроки прописываются в договоре.

              Индивидуальный подход к каждому.

              Работаем по дизайн проектам и без.

              Возможна удаленная работа с заказчиком с фото и видео отчетом.

              ♡《УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ》♡
              ■Делай ремонт СЕЙЧАС, плати ПОТОМ■
              •Рассрочка платежа:
              ▪ без первоначального взноса;
              ▪ без переплат.
              ■ НА 24 МЕСЯЦА■

              ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!
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