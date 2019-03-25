Описание товара

Ремонт под ключ.

Ремонт квартир.

Евроремонт квартир под ключ.

Ремонт комнаты.

Ремонт прихожей.

Ремонт кухни.



Почему стоит выбрать нас:

— У нас работают специалисты с опытом работы больше 10 лет;

— Составляем смету и работаем по договору;

— Консультация и выезд на замер БЕСПЛАТНЫЙ;

— Поможем в подборе материалов для ремонта. Имеются скидки на покупку строительных материалов;

— Гарантия на все виды работ.



Сдаем объекты вовремя, сроки прописываются в договоре.



Индивидуальный подход к каждому.



Работаем по дизайн проектам и без.



Возможна удаленная работа с заказчиком с фото и видео отчетом.



♡《УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ》♡

■Делай ремонт СЕЙЧАС, плати ПОТОМ■

•Рассрочка платежа:

▪ без первоначального взноса;

▪ без переплат.

■ НА 24 МЕСЯЦА■



ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!