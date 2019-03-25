ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ BALLU BWH/S 30 PRIMEX

Элегантный дизайн, экономичный режим работы и высокий уровень безопасности соединились в новом электрическом накопительном водонагревателе PRIMЕX. Корпус прибора покрыт жемчужно-белым полуматовым напылением. Безупречный комфорт и удобство в эксплуатации обеспечивают мощный нагревательный элемент, технология защиты от накипи CA FREE, термометр и механический регулятор управления, расположенный на нижней части корпуса.
Характеристики:
Регулировка температуры от 30 до 75 °С Уникальное цветовое решение — жемчужно-белый полуматовый корпус Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы Эффективная увеличенная теплоизоляция - 22 мм Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан Простое управление Индикатор нагрева Круглый дизайн корпуса Класс пылевлагозащищенности IPX4 Гарантия - 5 лет