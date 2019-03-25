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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              5 590

              ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ BALLU BWH/S 30 PRIMEX

              Телефон
              +78612926800
              Продавец
              Cплит-системы.com
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              Описание товара
              Элегантный дизайн, экономичный режим работы и высокий уровень безопасности соединились в новом электрическом накопительном водонагревателе PRIMЕX. Корпус прибора покрыт жемчужно-белым полуматовым напылением. Безупречный комфорт и удобство в эксплуатации обеспечивают мощный нагревательный элемент, технология защиты от накипи CA FREE, термометр и механический регулятор управления, расположенный на нижней части корпуса.

              Характеристики:

              Регулировка температуры от 30 до 75 °С
              Уникальное цветовое решение — жемчужно-белый полуматовый корпус
              Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
              Эффективная увеличенная теплоизоляция - 22 мм
              Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
              Простое управление
              Индикатор нагрева
              Круглый дизайн корпуса
              Класс пылевлагозащищенности IPX4
              Гарантия - 5 лет
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