Описание товара

Серия BKX



Электрические тепловые пушки серии BKX незаменимы для обогрева небольших помещений. Эти приборы компактные, легкие и эффективные.

Тепловая пушка Ballu BKX-3 представляет собой тепловентилятор, помещенный в компактный надежный корпус с антикоррозийным покрытием.



Для помещений площадью до 20 кв. м.



В качестве нагревательного элемента в тепловой пушке используется керамический нагревательный элемент (PTC), главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве. В приборе предусмотрен терморегулятор, а так же возможность работы без нагрева.