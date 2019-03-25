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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              1 990

              ТЕПЛОВАЯ ПУШКА BALLU BKX-3

              Телефон
              +78612926800
              Продавец
              Cплит-системы.com
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              Описание товара
              Серия BKX

              Электрические тепловые пушки серии BKX незаменимы для обогрева небольших помещений. Эти приборы компактные, легкие и эффективные.
              Тепловая пушка Ballu BKX-3 представляет собой тепловентилятор, помещенный в компактный надежный корпус с антикоррозийным покрытием.

              Для помещений площадью до 20 кв. м.

              В качестве нагревательного элемента в тепловой пушке используется керамический нагревательный элемент (PTC), главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве. В приборе предусмотрен терморегулятор, а так же возможность работы без нагрева.
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