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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              80 000

              Топиари Лебедь из стеклопластика, обшитого травой

              Телефон
              +78612926700
              Продавец
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              0
              Описание товара
              Хотите иметь зеленые фигуры, но нет времени заниматься уходом за топиари? 

              Посмотрите на фотографии. На них топиарные фигуры из искусственной травы зеленого цвета, которые внешне не отличить от созданных из натуральной травы. Цена указана за Лебедя. 

              Трава бывает не только зеленого, но и розового, синего, фиолетового цвета и других. 

              Компания занимается производством топиарных фигур из искусственной травы по индивидуальным проектам. Например, павлин на фотографии - лишь одна из последних работ. 

              Ваши эскизы или фото, ваши размеры, пожелания — наши мастера воплотят любую мечту! Производство находится в Краснодаре. Преимущества топиарных фигур из искусственной травы: 

              не высохнут и не завянут;

              не гниют; 

              к ним безразличны грызуны;

              радуют зеленым цветом и зимой, и летом; 

              прекрасно смотрятся в любом уголке сада, парка, придомовой территории. 

              Топиарными фигурами уже украшены детские площадки в Краснодаре и крае. Примеры — на фото и в городе Краснодаре: ЖК Панорама, парк Солнечный остров. 

              Вопросы задавайте менеджеру по телефону в будни с 9 до 18 часов. На эл. почту — в любое время.
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