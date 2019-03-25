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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              720

              Живая реклама вывеска из пайеток для бизнеса

              Телефон
              +78612926700
              Продавец
              Наружная реклама
              0
              Описание товара
              Вывеска из пайеток (живая реклама) - это эффективная современная реклама. На фото — это примеры наших работ. 

              Цена указана за 1 плату 30х30 см. 

              Технология запатентована. Компания «ЭСТ» является дилером.

              Преимущества: 
              — не нуждается в источниках энергии или других специальных условиях
              — возможность нанесения любого изображения 
              — изображение находится в постоянном движении, мерцает, бликует и переливается цветами, поэтому привлекают внимание в 6 раз больше! 
              — о других преимуществах - узнавайте у менеджера. 
              Форма пайетки — круглая (диаметр 2.9 см), диск полностью отражает свет.

              В торговом зале есть образцы панелей, чтобы выбрать подходящий для вас цвет (32 варианта).

              На видео - пример живой рекламы, из которого понятно, почему пайетки так называются, фотография не отражает всю красоту.
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