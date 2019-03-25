Живая реклама вывеска из пайеток для бизнеса

Описание товара

Вывеска из пайеток (живая реклама) - это эффективная современная реклама. На фото — это примеры наших работ.



Цена указана за 1 плату 30х30 см.



Технология запатентована. Компания «ЭСТ» является дилером.



Преимущества:

— не нуждается в источниках энергии или других специальных условиях

— возможность нанесения любого изображения

— изображение находится в постоянном движении, мерцает, бликует и переливается цветами, поэтому привлекают внимание в 6 раз больше!

— о других преимуществах - узнавайте у менеджера.

Форма пайетки — круглая (диаметр 2.9 см), диск полностью отражает свет.



В торговом зале есть образцы панелей, чтобы выбрать подходящий для вас цвет (32 варианта).



На видео - пример живой рекламы, из которого понятно, почему пайетки так называются, фотография не отражает всю красоту.