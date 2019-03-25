Фигура (муляж) из стеклопластика Мороженое

Описание товара

Большая объемная скульптура из стеклопластика «Мягкое мороженое» привлекает клиентов, фигуру видно из далека — ее высота 1 м 80 см (с подставкой).



Изготовим любую рекламную фигуру для вашего бизнеса из стеклопластика.



Под заказ дизайн может быть любой, в том числе и по Вашему фото и любой картинке.

Стеклопластик — прочный материал, не подвержен влиянию погоды.

Краски — не только яркие, но и прочные, не выцветают с годами на солнце.

Материал экологически безопасен.



Посмотреть на фигуру можно в нашем офисе продаж:

ул. Уральская, 144Б, 2 этаж. В будни с 9 до 18 часов.



Большой опыт работы. Собственное производство в Краснодаре.