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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              33 000

              Фигура (муляж) из стеклопластика Мороженое

              Телефон
              +78612926700
              Продавец
              Наружная реклама
              0
              Описание товара
              Большая объемная скульптура из стеклопластика «Мягкое мороженое» привлекает клиентов, фигуру видно из далека — ее высота 1 м 80 см (с подставкой).

              Изготовим любую рекламную фигуру для вашего бизнеса из стеклопластика.

              Под заказ дизайн может быть любой, в том числе и по Вашему фото и любой картинке. 
              Стеклопластик — прочный материал, не подвержен влиянию погоды.
              Краски — не только яркие, но и прочные, не выцветают с годами на солнце.
              Материал экологически безопасен.

              Посмотреть на фигуру можно в нашем офисе продаж:
              ул. Уральская, 144Б, 2 этаж. В будни с 9 до 18 часов.

              Большой опыт работы. Собственное производство в Краснодаре.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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