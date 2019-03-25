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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              3 000

              Фигуры из пенопласта для декора офиса, салона кафе

              Телефон
              +78612926700
              Продавец
              Наружная реклама
              0
              Описание товара
              Украшения из пенопласта помогут сделать красочным и запоминающимся любое помещение. Можно покрасить в любой цвет. 

              На фото - 2Д гербы, которые есть в наличии в нашем офиса в Краснодаре. Цена указана за любой из них. 

              Вы можете заказать любое изображение. Собственное производство в Краснодаре. 

              Прежде чем мастера приступят к изготовлению, наши дизайнеры создадут визуализацию. 

              Индивидуальное производство, ваш декор может быть уникальным!
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