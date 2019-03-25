Фигуры из пенопласта для декора офиса, салона кафе

Описание товара

Украшения из пенопласта помогут сделать красочным и запоминающимся любое помещение. Можно покрасить в любой цвет.



На фото - 2Д гербы, которые есть в наличии в нашем офиса в Краснодаре. Цена указана за любой из них.



Вы можете заказать любое изображение. Собственное производство в Краснодаре.



Прежде чем мастера приступят к изготовлению, наши дизайнеры создадут визуализацию.



Индивидуальное производство, ваш декор может быть уникальным!