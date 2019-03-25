Уличная реклама для магазина - Аэромен

Описание товара

Рекламная надувная фигура в виде человека, машущего рукой - это аэромен, которого часто называют Зазывало.



Фигуры могут быть разной формы, размеры от 2,5 до 5 метров.



Цена в объявлении указана за Зазывало высотой 2.5 м без дополнительной печати.



На поверхности можно разместить любую рекламную информацию:



логотип Вашей компании



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названия товаров и услуг.



Примеры Аэроменов - на фотографиях. Звоните менеджеру, чтобы уточнить детали.



На фото - примеры работ.