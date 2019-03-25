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BEGETON | ART
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Наружная реклама
Уличная реклама для магазина - Аэромен
Добавлено
25.03.2019
35 000
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Уличная реклама для магазина - Аэромен
Телефон
+78612926700
Продавец
Наружная реклама
0
Описание товара
Рекламная надувная фигура в виде человека, машущего рукой - это аэромен, которого часто называют Зазывало.
Фигуры могут быть разной формы, размеры от 2,5 до 5 метров.
Цена в объявлении указана за Зазывало высотой 2.5 м без дополнительной печати.
На поверхности можно разместить любую рекламную информацию:
логотип Вашей компании
телефоны
адрес
адрес в интернете
названия товаров и услуг.
Примеры Аэроменов - на фотографиях. Звоните менеджеру, чтобы уточнить детали.
На фото - примеры работ.
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