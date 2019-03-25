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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              35 000

              Уличная реклама для магазина - Аэромен

              Телефон
              +78612926700
              Продавец
              Наружная реклама
              0
              Описание товара
              Рекламная надувная фигура в виде человека, машущего рукой - это аэромен, которого часто называют Зазывало. 

              Фигуры могут быть разной формы, размеры от 2,5 до 5 метров. 

              Цена в объявлении указана за Зазывало высотой 2.5 м без дополнительной печати. 

              На поверхности можно разместить любую рекламную информацию:

              логотип Вашей компании

              телефоны

              адрес

              адрес в интернете

              названия товаров и услуг.

              Примеры Аэроменов - на фотографиях. Звоните менеджеру, чтобы уточнить детали. 

              На фото - примеры работ.
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