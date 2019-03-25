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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              45 000

              Туфли из стеклопластика для декора магазина обуви

              Телефон
              +78612926700
              Продавец
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              0
              Описание товара
              Продается композиция (две пары туфлей из стеклопластика + декор в виде шара из искусственной травы). Подходит для декора магазина обуви. 

              Выставляется в витрину для привлечения внимания клиентов или в торговом зале. 

              Высота одной туфли - 51 см, длина 60 см. На туфли надевается шар из искусственной травы (для этого в муляжах обуви предусмотрены отверстия).

              Можно заказать любую другую композицию или муляж для декора вашего бизнеса. Собственное производство.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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