Туфли из стеклопластика для декора магазина обуви

Описание товара

Продается композиция (две пары туфлей из стеклопластика + декор в виде шара из искусственной травы). Подходит для декора магазина обуви.



Выставляется в витрину для привлечения внимания клиентов или в торговом зале.



Высота одной туфли - 51 см, длина 60 см. На туфли надевается шар из искусственной травы (для этого в муляжах обуви предусмотрены отверстия).



Можно заказать любую другую композицию или муляж для декора вашего бизнеса. Собственное производство.