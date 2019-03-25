Компрессор Airman PDS655 2014г. в. В России не работал
Объём двигателя 8 000 куб. см.
Год выпуска 2014
Состояние Б/у без пробега по РФ
Винтовой одноступенчатый компрессор с масляным охлаждением AIRMAN PDS655S двуосный передвижного типа японского производства производительностью 18,5 м3/мин предназначен для снабжения сжатым воздухом пневмоинструмента на строительной площадке. Звукоизоляционная конструкция обеспечивает низкий уровень шума. Компрессор прост в эксплуатации, оборудован хорошими системами мониторинга. AIRMAN - высокопроизводительное оборудование, которое доказало свою надежность и высокую эффективность!
* Технические характеристики
Тип компрессора: Винтовой
Производительность м3/мин: 18.5
Давление bar: 7
Ресивер л.: 189
Тип привода: Прямой
Мощность кВт: 118
*Массогабаритные характеристики
Размеры мм: 3650x1685x2070
Вес кг: 3460
*Двигатель
Производитель: HINO
Модель: J08C-V
Кол-во цилиндров: 6
Число оборотов/мин. max: 2500
Расход топлива кг/ч max: 29.6
Тип системы охлаждения: Жидкостн.
Емкость системы охлаждения л: 29
Емкость масляной системы л: 23
Емкость топливного бака л: 270