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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              1 549 000

              Компрессор Airman PDS655

              Телефон
              +79173940670
              Ключевые слова:
              Компрессор, Airman, PDS655, Компрессор, Генератор, Винтовой, компрессор, Airman
              Продавец
              ООО"Континент Групп"
              0
              Описание товара

              Компрессор Airman PDS655 2014г. в. В России не работал

              Объём двигателя 8 000 куб. см.

              Год выпуска 2014

              Состояние Б/у без пробега по РФ

              Винтовой одноступенчатый компрессор с масляным охлаждением AIRMAN PDS655S двуосный передвижного типа японского производства производительностью 18,5 м3/мин предназначен для снабжения сжатым воздухом пневмоинструмента на строительной площадке. Звукоизоляционная конструкция обеспечивает низкий уровень шума. Компрессор прост в эксплуатации, оборудован хорошими системами мониторинга. AIRMAN - высокопроизводительное оборудование, которое доказало свою надежность и высокую эффективность!


              * Технические характеристики 

              Тип компрессора: Винтовой

              Производительность м3/мин: 18.5

              Давление bar: 7

              Ресивер л.: 189

              Тип привода: Прямой

              Мощность кВт: 118 

              *Массогабаритные характеристики

              Размеры мм: 3650x1685x2070

              Вес кг: 3460

              *Двигатель

              Производитель: HINO

              Модель: J08C-V

              Кол-во цилиндров: 6

              Число оборотов/мин. max: 2500

              Расход топлива кг/ч max: 29.6

              Тип системы охлаждения: Жидкостн.

              Емкость системы охлаждения л: 29

              Емкость масляной системы л: 23

              Емкость топливного бака л: 270

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