Описание товара

Компрессор Airman PDS655 2014г. в. В России не работал

Объём двигателя 8 000 куб. см.

Год выпуска 2014

Состояние Б/у без пробега по РФ

Винтовой одноступенчатый компрессор с масляным охлаждением AIRMAN PDS655S двуосный передвижного типа японского производства производительностью 18,5 м3/мин предназначен для снабжения сжатым воздухом пневмоинструмента на строительной площадке. Звукоизоляционная конструкция обеспечивает низкий уровень шума. Компрессор прост в эксплуатации, оборудован хорошими системами мониторинга. AIRMAN - высокопроизводительное оборудование, которое доказало свою надежность и высокую эффективность!





* Технические характеристики

Тип компрессора: Винтовой

Производительность м3/мин: 18.5

Давление bar: 7

Ресивер л.: 189

Тип привода: Прямой

Мощность кВт: 118

*Массогабаритные характеристики

Размеры мм: 3650x1685x2070

Вес кг: 3460

*Двигатель

Производитель: HINO

Модель: J08C-V

Кол-во цилиндров: 6

Число оборотов/мин. max: 2500

Расход топлива кг/ч max: 29.6

Тип системы охлаждения: Жидкостн.

Емкость системы охлаждения л: 29

Емкость масляной системы л: 23

Емкость топливного бака л: 270