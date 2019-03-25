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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              599 000

              Генератор Airman SDG45

              Телефон
              +79173940670
              Ключевые слова:
              Генератор, Дизельная, электростанция, Airman, SDG45, Генератор, Airman
              Продавец
              ООО"Континент Групп"
              0
              Описание товара

              Дизельная электростанция Генератор Airman SDG45

              Объём двигателя 3 000 куб. см.

              Наработка 2 700 м/ч

              Год выпуска 2014

              Куплен в Японии на аукционе !!!

              В России не работал !!!

              Привезен и растаможен 26.12.2018.г.


              * * * * * * AIRMAN SDG45 * * * * * * 

              * Технические характеристики 

              мощность, КВт: 37

              Частота вращения, об/мин: 1500

              тип тока: трехфазный переменный

              частота тока, Гц: 50/60

              номинальное напряжение, В: 110/220/380

              Количество фаз 3

              Частота вращения, об/мин 1500

              Расход топлива (нагрузка 50% / 75%), л/ч 4,4 - 6,4

              Емкость масляной системы двигателя, л 13,2

              Габариты:

              длина, мм: 1870

              ширина, мм: 860

              высота, мм: 1220

              Марка и мoдeль двигaтeля : NISSAN BD30T

              Кoличecтвo цилиндpoв: 4, дизeльный

              Объeм двигaтeля, cм3 : 2953

              Мoщнocть двигaтeля, л.c : 100

              Рабочий вес, кг 1010

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