Дизельная электростанция Генератор Airman SDG45
Объём двигателя 3 000 куб. см.
Наработка 2 700 м/ч
Год выпуска 2014
Куплен в Японии на аукционе !!!
В России не работал !!!
Привезен и растаможен 26.12.2018.г.
* * * * * * AIRMAN SDG45 * * * * * *
* Технические характеристики
мощность, КВт: 37
Частота вращения, об/мин: 1500
тип тока: трехфазный переменный
частота тока, Гц: 50/60
номинальное напряжение, В: 110/220/380
Количество фаз 3
Частота вращения, об/мин 1500
Расход топлива (нагрузка 50% / 75%), л/ч 4,4 - 6,4
Емкость масляной системы двигателя, л 13,2
Габариты:
длина, мм: 1870
ширина, мм: 860
высота, мм: 1220
Марка и мoдeль двигaтeля : NISSAN BD30T
Кoличecтвo цилиндpoв: 4, дизeльный
Объeм двигaтeля, cм3 : 2953
Мoщнocть двигaтeля, л.c : 100
Рабочий вес, кг 1010