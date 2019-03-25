Световые шары из стеклопластика

Описание товара

На фото — красный стеклопластиковый шар с подсветкой. Диаметр этого шара — 60 см. Цена указана за него (зависит от диаметра шара и выбранного вами цвета свечения — монохромный или полноцветный).



Цвета свечения: красный, синий, зеленый, желтый, белый. Можно заказать полноцветный (RGB).



Такой шар может выполнять две функции: освещать территорию в темное время суток и служить декором. В темное время суток они создадут на вашей территории сказочную атмосферу. А использовать их можно как в помещениях, так и на улице.



Вы можете приехать в наш офис и посмотреть, как выглядит и работает световой шар из стеклопластика.



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