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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              43 000

              Световые шары из стеклопластика

              Телефон
              +78005506796
              Продавец
              EST
              0
              Описание товара
              На фото — красный стеклопластиковый шар с подсветкой. Диаметр этого шара — 60 см. Цена указана за него (зависит от диаметра шара и выбранного вами цвета свечения — монохромный или полноцветный). 

              Цвета свечения: красный, синий, зеленый, желтый, белый. Можно заказать полноцветный (RGB). 

              Такой шар может выполнять две функции: освещать территорию в темное время суток и служить декором. В темное время суток они создадут на вашей территории сказочную атмосферу. А использовать их можно как в помещениях, так и на улице. 

              Вы можете приехать в наш офис и посмотреть, как выглядит и работает световой шар из стеклопластика. 

              Работаем в будни с 9 до 18 часов.
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