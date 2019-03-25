Проектор для помещений - живые картины на стены

Описание товара

Недорогой способ создать праздничную атмосферу на любой праздник. Проектор, который на стены и потолок выдает различные картины - бабочки, растения и т.д.



Товар в наличии. В торговом зале (ул. Уральская, 144Б, 2 этаж) можно посмотреть принцип работы. А также купить.