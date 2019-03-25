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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              3 000

              Проектор для помещений - живые картины на стены

              Телефон
              +78612906700
              Продавец
              ЭнергоСберегающие Технологии
              0
              Описание товара
              Недорогой способ создать праздничную атмосферу на любой праздник. Проектор, который на стены и потолок выдает различные картины - бабочки, растения и т.д.

              Товар в наличии. В торговом зале (ул. Уральская, 144Б, 2 этаж) можно посмотреть принцип работы. А также купить.
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