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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.03.2019
              7 000

              Канадский сфинкс

              Телефон
              +79287770937
              Продавец
              Питомник Pobeda Pfarm
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              Описание товара
              Питомник канадских сфинксов Iz Pobeda Farm предлагает породистых котят, предки в нескольких поколениях чемпионы породы (системы WCF). Малышам четыре месяца (17.07.2018 г), есть девочки и мальчики, привиты по возрасту, с документами. Цена котенка 7000 рублей, возможен торг.Все лысые, шкурястые, складчатые, очень упитанные, с большими ушами и выразительными глазами. Лысики очень игривые, ласковые, общительные, воспитанные мурчалки, приучены к лотку. Будут вам хорошими и преданными друзьями.
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