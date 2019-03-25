Канадский сфинкс

Описание товара

Питомник канадских сфинксов Iz Pobeda Farm предлагает породистых котят, предки в нескольких поколениях чемпионы породы (системы WCF). Малышам четыре месяца (17.07.2018 г), есть девочки и мальчики, привиты по возрасту, с документами. Цена котенка 7000 рублей, возможен торг.Все лысые, шкурястые, складчатые, очень упитанные, с большими ушами и выразительными глазами. Лысики очень игривые, ласковые, общительные, воспитанные мурчалки, приучены к лотку. Будут вам хорошими и преданными друзьями.