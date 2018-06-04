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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              1 629

              Сотейник с крышкой 24см Rondell Zeita 120RDA

              Телефон
              88005555524
              Продавец
              VDomo
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              Описание товара

              Сотейник с крышкой 24см Rondell Zeita 120RDAХАРАКТЕРИСТИКИАксессуары : Прочные ненагревающиеся бакелитовыеВнешнее покрытие и отделка : Антипригарное покрытие черноеМатериал : Утолщенный литой алюминийМатериал крышки : Термостойкое стеклоОсновной цвет : ЧерныйПодарок : Буклет с рецептами от шеф-повараТип крепления аксессуаров : ВинтовоеТолщина дна : 5,5 ммТолщина стенок : 2,5 ммУпаковка : Подарочная упаковка с ручкой ОПИСАНИЕЧтобы блюда радовали изумительным вкусом и пользой, нужно соблюдать основные принципы их приготовления. Rondell – это высококлассная посуда для достижения превосходных результатов на кухне. Она создана специально для того, чтобы даже неопытные кулинары смогли почувствовать себя настоящими профессионалами.В ассортименте производителя представлен широкий выбор сотейников – своеобразных сковород с высокими бортиками. Они предназначены для жарки, варки, тушения, пассировки, приготовления различных соусов. Их основное преимущество – возможность сохранять жидкость до конца готовки и непрерывно контролировать вкусовые качества блюд.

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