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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              1 880

              Сковорода гриль 28x28см Rondell Zeita 119RDA

              Телефон
              88005555524
              Продавец
              VDomo
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              Описание товара

              Сковорода-гриль 28x28см Rondell Zeita 119RDAХАРАКТЕРИСТИКИАксессуары : Прочные ненагревающиеся бакелитовыеВнешнее покрытие и отделка : Антипригарное покрытие черноеМатериал : Утолщенный литой алюминийОсновной цвет : ЧерныйПодарок : Буклет с рецептами от шеф-повараТип крепления аксессуаров : ВинтовоеТолщина дна : 5,5 ммТолщина стенок : 2,5 ммУпаковка : Картонный рукав ОПИСАНИЕВ современном изобилии кухонной посуды не так просто подобрать по-настоящему хороший товар. Однако бренд Rondell – это надежный гарант качества всей предлагаемой продукции. В его ассортименте представлены сковороды различных размеров, с крышками и без, изготовленные из высокопрочных материалов.

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