Куртка пуховая BASK TAIMYR V2

Описание товара

Многофункциональная и теплая пуховая куртка в серии «За Полярным Кругом». Внимание! Цена на куртку указана без стоимости опушки. Вы можете заказать опушку отдельно. Последние изменения: 1.Добавлены теплые нагрудные карманы на молнии. 2.Убрали карман с рукава 3.Изменили нижний карман – теперь он с верхним входом под клапаном. 4.Липучки на центральных планках и клапанах карманов заменены на магнитные застежки 5.Изменена лицевая стяжка капюшона - на резиновый шнур, проходящий через туннель вдоль центральной застёжки и пластиковые зажимы. 6.Убрали паты стяжки спинки по талии, добавили стяжку по спинке на резиновый шнур и зажимы. Объёмный регулируемый капюшон, съемная опушка из меха койота Низ капюшона, плечи и полочка подкладки отделаны мягким материалом (Hi Loft) Специальная планка защищает лицо от соприкосновения с молнией Локтевые зоны усилены Съемный шеврон на правом рукаве Регулируемые манжеты на застежке Velcro® Тёплые внутренние манжеты из Polartec® Пять наружных карманов (два объемных боковых, два нагрудных для документов, карман на рукаве) Два кармана под планками Два внутренних кармана на молнии (оптимизированы под iPad), два из сетки Молнии по бокам куртки для доступа во внутренние карманы брюк и удобства вождения автомобиля Пояс регулируется патами на застежке Velcro® Ветрозащитная юбка Детали фурнитуры из натуральной кожи Прочная мембранная ткань Advance® Alaska Вставки в плечевую зону из синтетического утеплителя Материал верхней ткани: Advance® Alaska Материал подкладки: Advance® Classic Утеплитель: Гусиный пух 80%, Перо 20%, FP 650+, 470 г. Температурный режим, °C: -40 Технология швов: простые Ветрозащитная юбка: Да Водонепроницаемость, мм: 5000 Паропроницаемость, г/м2/24ч: 10000 Мембрана: Да Объемный крой локтевой зоны: Да Ветрозащитная планка: Да Дублирующий центральную молнию клапан: Да Регулировка объёма капюшона: Да Регулировка манжетов: Да Регулировка талии: Да