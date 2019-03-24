Куртка мужская VIRUS MIST серая

Описание товара

Модель мужской куртки Mist снискала особую популярность среди профессиональных спортсменов. Её секрет в практичном крое: полный комплект защиты под курткой будет не заметен окружающим.Анатомия куртки Mist выполнена с учетом свободы движений, которая важна при спуске со склона или разучивании трюка. Характеристики:- Мембрана – Dry Factor 10000 мм.- Утеплитель – Isosoft.- Снежная юбка с системой крепления к штанам.- Анатомический съемный капюшон с регулировкой по объему и глубине.- Внутренний эластичный манжет рукава.- Регулировка основания куртки.- Карман для плеера с системой фиксации для наушников.- Вентиляция.- Проклеенные швы.