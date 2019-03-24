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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.03.2019
              6 500

              Куртка мужская VIRUS MIST серая

              Телефон
              +78002508688
              Продавец
              Ирбис
              0
              Описание товара
              Модель мужской куртки Mist снискала особую популярность среди профессиональных спортсменов. Её секрет в практичном крое: полный комплект защиты под курткой будет не заметен окружающим.Анатомия куртки Mist выполнена с учетом свободы движений, которая важна при спуске со склона или разучивании трюка. Характеристики:- Мембрана – Dry Factor 10000 мм.- Утеплитель – Isosoft.- Снежная юбка с системой крепления к штанам.- Анатомический съемный капюшон с регулировкой по объему и глубине.- Внутренний эластичный манжет рукава.- Регулировка основания куртки.- Карман для плеера с системой фиксации для наушников.- Вентиляция.- Проклеенные швы.
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