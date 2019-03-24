Куртка мужская VIRUS Hard голубая

Описание товара

Утепленная куртка. Железные заклепки и плотная внешняя ткань придают агресcивности этой модели, оправдывая ее название.Универсальна для любого типа катания. Мембрана и специальная водоотталкивающая пропитка ткани защитит от ветра, снега и влаги, позволяя оставаться в тепле и сухости, благодаря паровыводящим свойствам мембраны и утеплителю последнего поколения.Особенности:-мембрана Dry Factor 10000-утеплитель Isosoft-проклееные швы-вентиляции-снежная юбка-капюшон с регулировками по объему и глубине-внутренний карман с системой фиксиции наушников-карман для ski-passa на рукаве-карманы на груди с непромокаемыми молниями-регулируемые эластичные манжеты рукава-внутренний карман для очков-регулировка основания куртки- диапазон температур комфортного использования т 0 до - 18 С