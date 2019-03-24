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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.03.2019
              6 300

              Куртка мужская Virus EXO II фиолетовая

              Телефон
              +78002508688
              Продавец
              Ирбис
              0
              Описание товара
              Износостойкая плотная ткань, удлиненная, с регулировками по талии. Удобная посадка и милитари стайл делают куртку по-настоящему унитарной! Характеристики:-Серия EXO II отличается от серии EXO яркой цветовой гаммой, кнопками вместо липучек и более плотной усиленной внешней тканью.-Снежная юбка с возможностью крепления к штанам.-Анатомический съёмный капюшон с регулировкой по объему и глубине.-Внутренний эластичный манжет рукава.-Регулируемые манжеты рукава.-Регулировка основания куртки.-Карман для плеера с системой фиксации наушников.-Карман для скипасса на рукаве.
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