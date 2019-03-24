Куртка мужская Virus EXO II фиолетовая

Описание товара

Износостойкая плотная ткань, удлиненная, с регулировками по талии. Удобная посадка и милитари стайл делают куртку по-настоящему унитарной! Характеристики:-Серия EXO II отличается от серии EXO яркой цветовой гаммой, кнопками вместо липучек и более плотной усиленной внешней тканью.-Снежная юбка с возможностью крепления к штанам.-Анатомический съёмный капюшон с регулировкой по объему и глубине.-Внутренний эластичный манжет рукава.-Регулируемые манжеты рукава.-Регулировка основания куртки.-Карман для плеера с системой фиксации наушников.-Карман для скипасса на рукаве.