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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.03.2019
              7 200

              Куртка мужская VIRUS Kronik синяя металлик

              Телефон
              +78002508688
              Продавец
              Ирбис
              0
              Описание товара
              Утепленный городской плащ с полным набором характеристик сноубордической куртки. Функциональная снежная юбка, регулируемые манжеты прекрасно сочетаются со стяжками на поясе и удлиненным силуэтом. Яркая ткань или стильный принт этой модели непременно станут предметом обсуждения среди друзей. Особенности: - Мембрана: Dry Factor 10000 мм/10000г/мм²- Утеплитель: Isosoft- Снежная юбка- Анатомический капюшон с регулировкой по объему и глубине- Внутренний эластичный манжет рукава- Регулируемые манжеты рукава- Карман для плеера с системой фиксации для наушников- Внутренний карман для очков- Вентиляция- Проклеенные швы
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