Куртка мужская VIRUS Kronik синяя металлик

Описание товара

Утепленный городской плащ с полным набором характеристик сноубордической куртки. Функциональная снежная юбка, регулируемые манжеты прекрасно сочетаются со стяжками на поясе и удлиненным силуэтом. Яркая ткань или стильный принт этой модели непременно станут предметом обсуждения среди друзей. Особенности: - Мембрана: Dry Factor 10000 мм/10000г/мм²- Утеплитель: Isosoft- Снежная юбка- Анатомический капюшон с регулировкой по объему и глубине- Внутренний эластичный манжет рукава- Регулируемые манжеты рукава- Карман для плеера с системой фиксации для наушников- Внутренний карман для очков- Вентиляция- Проклеенные швы