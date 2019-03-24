Куртка пуховая BASK ALKOR мужская

Описание товара

Мужская куртка аляска на гусином пуху для холодной зимы в городе. Прочный, матовый материал верха придает модели солидный городской вид.центральная молния продублирована защитными планками с внутренней и с внешней стороны (с внешней стороны клапан фиксируется кнопками)шесть внешних карманов: два боковых кармана увеличенного объема закрыты клапанами, два теплых нагрудных на молнии, накладной карман на левом рукаве закрывается клапаном, прорезной карман на правом рукаве с застежкой молниейпять внутренних карманов: два на молнии и три объемных кармана из сеткина правом рукаве размещен фирменный шевронутяжка и ветрозащитная юбка по поясу изделия препятствуют проникновению холодного воздухак утепленному капюшону может быть присоединена опушка из натурального или искусственного мехарукава по низу обработаны кантом из материала Cordura®внутренние манжеты выполнены из эластичного материала Polartec Power Stretch Pro® и имеют прорезь для большого пальцаобъемный капюшон имеет лицевую и затылочную утяжкииспользуется фурнитура YKKвставки в плечевой зоне из синтетического утеплителяВнимание! Цена на куртку указана без стоимости опушки. Вы можете заказать опушку отдельно/