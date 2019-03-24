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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.03.2019
              48 349

              Системный блок CompYou игровой компьютер CompYou Game G777

              Телефон
              +74955653485
              Продавец
              CompYou
              0
              Описание товара
              Продаем новые системные блоки и компьютеры в сборе.Для оптовиков - скидки.Гарантия до 5 лет.Собственный сервисный центр и заводская сборка.Любые конфигурации на заказ, Ваш новый компьютер будет готов уже завтра!Звоните сейчас!Предлагаемый системный блок - хит продаж с оптимальным подбором комплектующих:Intel Core i5-7400 3GHz, 16Gb DDR4, 1000Gb, 120Gb SSD, nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4Gb, 500W, Без ОС, CY.598682.G777)продам куплю комп пк системник компьютер игровой для игр офисный офиса работы дома системный блок домашни / Игровой компьютер CompYou Game G777 (Intel Core i5-7400 3GHz
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