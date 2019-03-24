Системный блок CompYou игровой компьютер CompYou Game G777

Описание товара

Продаем новые системные блоки и компьютеры в сборе.Для оптовиков - скидки.Гарантия до 5 лет.Собственный сервисный центр и заводская сборка.Любые конфигурации на заказ, Ваш новый компьютер будет готов уже завтра!Звоните сейчас!Предлагаемый системный блок - хит продаж с оптимальным подбором комплектующих:Intel Core i5-7400 3GHz, 16Gb DDR4, 1000Gb, 120Gb SSD, nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4Gb, 500W, Без ОС, CY.598682.G777)продам куплю комп пк системник компьютер игровой для игр офисный офиса работы дома системный блок домашни / Игровой компьютер CompYou Game G777 (Intel Core i5-7400 3GHz