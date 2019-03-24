Системный блок CompYou домашний компьютер CompYou Home H577

Описание товара

Продаем новые системные блоки и компьютеры в сборе.Для оптовиков - скидки.Гарантия до 5 лет.Собственный сервисный центр и заводская сборка.Любые конфигурации на заказ, Ваш новый компьютер будет готов уже завтра!Звоните сейчас!Предлагаемый системный блок - хит продаж с оптимальным подбором комплектующих:Intel Core i5-2400 3.1GHz, 8Gb DDR3, 1000Gb, Blu-Ray, nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4Gb, 500W, Без ОС, CY.563550.H577)продам куплю комп пк системник компьютер игровой для игр офисный офиса работы дома системный блок домашни / Домашний компьютер CompYou Home H577 (Intel Core i5-2400 3.1GHz