Системный блок CompYou офисный компьютер CompYou Office W155

Описание товара

Продаем новые системные блоки и компьютеры в сборе.Для оптовиков - скидки.Гарантия до 5 лет.Собственный сервисный центр и заводская сборка.Любые конфигурации на заказ, Ваш новый компьютер будет готов уже завтра!Звоните сейчас!Предлагаемый системный блок - хит продаж с оптимальным подбором комплектующих:AMD Vision-E2 3000 1.3GHz, 2Gb DDR3, 250Gb, 450W, Без ОС, CY.336834.W155)продам куплю комп пк системник компьютер игровой для игр офисный офиса работы дома системный блок домашни / Офисный компьютер CompYou Office W155 (AMD Vision-E2 3000 1.3GHz