Сковорода 20см Rondell Weller 062RDA

Описание товара

Сковорода 20см Rondell Weller 062RDAХАРАКТЕРИСТИКИАксессуары : Прочные ненагревающиеся бакелитовыеВнешнее покрытие и отделка : Анодированный алюминий оттенка «мокрый асфальт»Материал : Анодированный штампованный алюминийОсновной цвет : Мокрый асфальтПодарок : Буклет с рецептами от шеф-повараТип крепления аксессуаров : КлепочноеТолщина дна : 3,0 ммТолщина стенок : 3,0 ммУпаковка : Подарочная упаковка с ручкой ОПИСАНИЕВ современном изобилии кухонной посуды не так просто подобрать по-настоящему хороший товар. Однако бренд Rondell – это надежный гарант качества всей предлагаемой продукции. В его ассортименте представлены сковороды различных размеров, с крышками и без, изготовленные из высокопрочных материалов.