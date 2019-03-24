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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.03.2019
              31 890

              Системный блок CompYou домашний компьютер CompYou Home H557

              Телефон
              +74955653485
              Продавец
              CompYou
              0
              Описание товара
              Продаем новые системные блоки и компьютеры в сборе.Для оптовиков - скидки.Гарантия до 5 лет.Собственный сервисный центр и заводская сборка.Любые конфигурации на заказ, Ваш новый компьютер будет готов уже завтра!Звоните сейчас!Предлагаемый системный блок - хит продаж с оптимальным подбором комплектующих:AMD Ryzen 5-1400 3.2GHz, 4Gb DDR4, 500Gb, nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4Gb, 500W, Без ОС, CY.585061.H557)продам куплю комп пк системник компьютер игровой для игр офисный офиса работы дома системный блок домашни / Домашний компьютер CompYou Home H557 (AMD Ryzen 5-1400 3.2GHz
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