Сковорода 24см Rondell Geste 109RDA

Описание товара

Сковорода 24см Rondell Geste 109RDAХАРАКТЕРИСТИКИАксессуары : Прочные ненагревающиеся бакелитовыеВнешнее покрытие и отделка : Силиконовый полиэстерМатериал : Штампованный алюминийОсновной цвет : КрасныйТип крепления аксессуаров : КлепочноеТолщина дна : 3,0 ммТолщина стенок : 3,0 ммУпаковка : Подарочная упаковка с отверстиями для аксессуаров ОПИСАНИЕВ современном изобилии кухонной посуды не так просто подобрать по-настоящему хороший товар. Однако бренд Rondell – это надежный гарант качества всей предлагаемой продукции. В его ассортименте представлены сковороды различных размеров, с крышками и без, изготовленные из высокопрочных материалов.