Готовый бизнес ресторан, бар, дискотека и т.д

Описание товара

Сдадим в аренду функционирующий семейный ресторан Марчелла, возможно под любое ваше направление, полностью с оборудованием по вашему желанию, есть все для ведения ресторанного или иного бизнеса. Осуществляется доставка пиццы. В ресторане зал караоке, большой зал, 2 этаж внутри по лестнице, барная стойка. Проводятся банкеты, бизнес ланчи и т.д. Место хорошо раскручено в соц. сетях. Напротив микрорайон Изумрудные холмы, 1-я линия Волоколамского шоссе, отличная видимость с дороги, возможна наружная реклама. Площадь 320 м2. В здании Магнит, Почта России и т.д. На территории ТЦ располагается Пятерочка, Фитнес, Сельхозрынок и т.д. СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ! БЕЗ ПРОЦЕНТОВ И КОМИССИЙ! Торг только при встрече.