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BEGETON | ART
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Погрузчик
Штабелер, купить штабелер, ручной гидравлический
Добавлено
22.03.2019
43 000
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Штабелер, купить штабелер, ручной гидравлический
Телефон
+79299673263
Продавец
Погрузчик
0
Описание товара
Ручной штабелер. Гидравлический штабелер. HELFER.
Ручные, гидравлические штабелеры.
Марка HELFER;
Производство: Германия;
Состояние: Новые;
Варианты (тоннаж/высота подъёма/цена):
0,5т./1,6м [675$];
1т/1,6м [750$];
1,5/1,6м [805$];
1т/2,5м [900$];
1,5/2,5м [1000$];
1т/3м [990$];
1,5/3м [1070$];
Стоимость в рублях в день покупки по курсу ЦБ РФ.
Гарантия 12 месяцев.
Любая форма оплаты.
Бухгалтерские документы (возможность поставить на баланс компании).
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