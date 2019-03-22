Штабелер, купить штабелер, ручной гидравлический

Описание товара

Ручной штабелер. Гидравлический штабелер. HELFER.

Ручные, гидравлические штабелеры.



Марка HELFER;

Производство: Германия;

Состояние: Новые;



Варианты (тоннаж/высота подъёма/цена):



0,5т./1,6м [675$];

1т/1,6м [750$];

1,5/1,6м [805$];

1т/2,5м [900$];

1,5/2,5м [1000$];

1т/3м [990$];

1,5/3м [1070$];



Стоимость в рублях в день покупки по курсу ЦБ РФ.

Гарантия 12 месяцев.

Любая форма оплаты.

Бухгалтерские документы (возможность поставить на баланс компании).