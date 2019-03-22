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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              43 000

              Штабелер, купить штабелер, ручной гидравлический

              Телефон
              +79299673263
              Продавец
              Погрузчик
              0
              Описание товара
              Ручной штабелер. Гидравлический штабелер. HELFER.
              Ручные, гидравлические штабелеры.

              Марка HELFER;
              Производство: Германия;
              Состояние: Новые;

              Варианты (тоннаж/высота подъёма/цена):

              0,5т./1,6м [675$]; 
              1т/1,6м [750$]; 
              1,5/1,6м [805$];
              1т/2,5м [900$]; 
              1,5/2,5м [1000$];
              1т/3м [990$];
              1,5/3м [1070$];

              Стоимость в рублях в день покупки по курсу ЦБ РФ.
              Гарантия 12 месяцев.
              Любая форма оплаты.
              Бухгалтерские документы (возможность поставить на баланс компании).
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