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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              530 000

              Вилочный погрузчик Jungheinrich 1,6т/5м 2016

              Телефон
              +79299673263
              Продавец
              Погрузчик
              0
              Описание товара
              Электрический погрузчик, кара
              Jungheinrich 
              Модель: EFG 216;
              Производство: Германия 2007 год;
              Грузоподъемность: 1600 кг;
              Высота подъема мачты: 5 метров;
              Акб 48/750 Аh 2014 год (отличное сост.)
              Оборудование: 
              боковое смещение каретки мачты+наклон мачты+опция"черепаший ход"
              Возможна доставка по Москве.

              Возможен осмотр, проверка, можно поэксплуатировать;

              Гарантия: 3 месяца;

              Наличный/Безналичный расчёт;
              (Цена указана с НДС);
              Договор поставки/Договор тех.обслуживания;
              Возможен небольшой торг.
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