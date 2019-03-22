Вилочный погрузчик Jungheinrich 1,6т/5м 2016

Описание товара

Электрический погрузчик, кара

Jungheinrich

Модель: EFG 216;

Производство: Германия 2007 год;

Грузоподъемность: 1600 кг;

Высота подъема мачты: 5 метров;

Акб 48/750 Аh 2014 год (отличное сост.)

Оборудование:

боковое смещение каретки мачты+наклон мачты+опция"черепаший ход"

Возможна доставка по Москве.



Возможен осмотр, проверка, можно поэксплуатировать;



Гарантия: 3 месяца;



Наличный/Безналичный расчёт;

(Цена указана с НДС);

Договор поставки/Договор тех.обслуживания;

Возможен небольшой торг.