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Погрузчик
Вилочный погрузчик Jungheinrich 1,6т/5м 2016
Добавлено
22.03.2019
530 000
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Вилочный погрузчик Jungheinrich 1,6т/5м 2016
Телефон
+79299673263
Продавец
Погрузчик
0
Описание товара
Электрический погрузчик, кара
Jungheinrich
Модель: EFG 216;
Производство: Германия 2007 год;
Грузоподъемность: 1600 кг;
Высота подъема мачты: 5 метров;
Акб 48/750 Аh 2014 год (отличное сост.)
Оборудование:
боковое смещение каретки мачты+наклон мачты+опция"черепаший ход"
Возможна доставка по Москве.
Возможен осмотр, проверка, можно поэксплуатировать;
Гарантия: 3 месяца;
Наличный/Безналичный расчёт;
(Цена указана с НДС);
Договор поставки/Договор тех.обслуживания;
Возможен небольшой торг.
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