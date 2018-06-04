Сковорода блинная 26см Rondell Pancake Frypan 128RDA

Описание товара

Сковорода блинная 26см Rondell Pancake Frypan 128RDAХАРАКТЕРИСТИКИАксессуары : Прочные ненагревающиеся бакелитовыеВнешнее покрытие и отделка : Анодированный алюминий оттенка «мокрый асфальт»Материал : Анодированный штампованный алюминийОсновной цвет : Мокрый асфальтТип крепления аксессуаров : КлепочноеТолщина дна : 3,5 ммТолщина стенок : 3,5 ммУпаковка : Термопленка ОПИСАНИЕВ современном изобилии кухонной посуды не так просто подобрать по-настоящему хороший товар. Однако бренд Rondell – это надежный гарант качества всей предлагаемой продукции. В его ассортименте представлены сковороды различных размеров, с крышками и без, изготовленные из высокопрочных материалов.