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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              2 323

              Сковорода блинная 26см Rondell Pancake Frypan 128RDA

              Телефон
              88005555524
              Продавец
              VDomo
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              Описание товара

              Сковорода блинная 26см Rondell Pancake Frypan 128RDAХАРАКТЕРИСТИКИАксессуары : Прочные ненагревающиеся бакелитовыеВнешнее покрытие и отделка : Анодированный алюминий оттенка «мокрый асфальт»Материал : Анодированный штампованный алюминийОсновной цвет : Мокрый асфальтТип крепления аксессуаров : КлепочноеТолщина дна : 3,5 ммТолщина стенок : 3,5 ммУпаковка : Термопленка ОПИСАНИЕВ современном изобилии кухонной посуды не так просто подобрать по-настоящему хороший товар. Однако бренд Rondell – это надежный гарант качества всей предлагаемой продукции. В его ассортименте представлены сковороды различных размеров, с крышками и без, изготовленные из высокопрочных материалов.

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