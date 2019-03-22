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Погрузчик
Вилочный погрузчик, погрузчик Shantui (2т/4,1м)
Добавлено
22.03.2019
650 000
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Вилочный погрузчик, погрузчик Shantui (2т/4,1м)
Телефон
+79299673263
Продавец
Погрузчик
0
Описание товара
Вилочный погрузчик Shantui;
Модель: SF20D;
Тип: ( электрический);
Номинальная грузоподъёмность кг: 2000;
Высота подьема: 4100 мм;
Эксплуатационная масса кг: 4150;
Длина (с вилами) мм: 3445;
Длина (без вил) мм: 2400;
Ширина, мм: 1160;
Мощный погрузчик.
Качественный.
Надёжный.
Гарантия.
Оплата: любая;
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