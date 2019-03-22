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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              650 000

              Вилочный погрузчик, погрузчик Shantui (2т/4,1м)

              Телефон
              +79299673263
              Продавец
              Погрузчик
              0
              Описание товара
              Вилочный погрузчик Shantui;
              Модель: SF20D;
              Тип: ( электрический);
              Номинальная грузоподъёмность кг: 2000;
              Высота подьема: 4100 мм;
              Эксплуатационная масса кг: 4150;
              Длина (с вилами) мм: 3445;
              Длина (без вил) мм: 2400;
              Ширина, мм: 1160;

              Мощный погрузчик.
              Качественный.
              Надёжный.

              Гарантия.
              Оплата: любая;
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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