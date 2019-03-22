Шланг для штукатурной станции S25/V25

Описание товара
Рукав растворный для штукатурной станции PFT, M-TEC, Putzmeister, Maltech, Rety и другие
Соединения типа Camlock S25+V25 (Мама+Папа)
Диаметр 25мм
Длина 10м
Рабочее давление 40 атм.
Так же возможна длина 15 и 20 метров.
Так же в ассортименте запасные и расходные части на другое штукатурное оборудование.
Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части к штукатурным станциям.
Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия.
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