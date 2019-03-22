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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              9 500

              Шланг для штукатурной станции S25/V25

              Телефон
              +79299132917
              Продавец
              КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС
              0
              Описание товара
              Рукав растворный для штукатурной станции PFT, M-TEC, Putzmeister, Maltech, Rety и другие
              Соединения типа Camlock S25+V25 (Мама+Папа)
              Диаметр 25мм
              Длина 10м
              Рабочее давление 40 атм.

              Так же возможна длина 15 и 20 метров.

              Так же в ассортименте запасные и расходные части на другое штукатурное оборудование.

              Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части к штукатурным станциям.

              Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия.

              Доставка до транспортной компании бесплатно!
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