Шнековая пара D6-3 кто (Германия)

Описание товара
Продается шнековая пара D6-3 KTO
Производитель: PFT, Германия
Производительность: 22-25 л/мин.
Размер фракции: до 3мм
Подходит для гипсовых и цементных штукатурок.
Типоразмер D, означает, что она подходит для большинства штукатурных станций PFT, M-Tec, Putzmeister, Brinkmann, Kaleta, Maltech и др.
Так же в ассортименте шнековые пары других производителей.
Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части к штукатурным станциям.
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