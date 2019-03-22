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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              6 000

              Шнековая пара D6-3 кто (Германия)

              Телефон
              +79299132917
              Продавец
              КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС
              0
              Описание товара
              Продается шнековая пара D6-3 KTO
              Производитель: PFT, Германия
              Производительность: 22-25 л/мин.
              Размер фракции: до 3мм
              Подходит для гипсовых и цементных штукатурок.
              Типоразмер D, означает, что она подходит для большинства штукатурных станций PFT, M-Tec, Putzmeister, Brinkmann, Kaleta, Maltech и др.
              Так же в ассортименте шнековые пары других производителей.

              Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части к штукатурным станциям.

              Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия. Подготовка документов для возврата НДС при вывозе из России!

              Доставка до транспортной компании бесплатно!
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