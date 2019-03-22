Шнековая пара D6-3 кто (Германия)

Описание товара

Продается шнековая пара D6-3 KTO

Производитель: PFT, Германия

Производительность: 22-25 л/мин.

Размер фракции: до 3мм

Подходит для гипсовых и цементных штукатурок.

Типоразмер D, означает, что она подходит для большинства штукатурных станций PFT, M-Tec, Putzmeister, Brinkmann, Kaleta, Maltech и др.

Так же в ассортименте шнековые пары других производителей.



Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части к штукатурным станциям.



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