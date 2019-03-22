Смесительный вал Калета-5

Описание товара

Спираль смесительная (улитка, смесительный вал) Калета А-5.

Устанавливается в штукатурную станцию Kaleta-5.

Предназначена для смешивания сухой смеси с водой.



Так же в ассортименте другие запчасти и расходники для штукатурных станций.



Мы осуществляем пуско-наладочные работы, обучение, сервис, продажу запасные и расходные части к штукатурным станциям.



Наличный и безналичный расчет с НДС.



Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия и др.



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