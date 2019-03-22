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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              3 000

              Смесительный вал Калета-5

              Телефон
              +79299132917
              Продавец
              КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС
              0
              Описание товара
              Спираль смесительная (улитка, смесительный вал) Калета А-5.
              Устанавливается в штукатурную станцию Kaleta-5.
              Предназначена для смешивания сухой смеси с водой.

              Так же в ассортименте другие запчасти и расходники для штукатурных станций.

              Мы осуществляем пуско-наладочные работы, обучение, сервис, продажу запасные и расходные части к штукатурным станциям.

              Наличный и безналичный расчет с НДС.

              Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия и др.

              Доставка до транспортной компании бесплатно!
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