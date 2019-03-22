Штукатурная станция Калета-4/230 New 4Kwt

Описание товара

Продается штукатурная станция Kaleta-4/230v

Дата производства: Декабрь 2018г

Страна производства: Польша

Официальный дилер: ООО"КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС"



Новая версия с увеличенной мощностью главного двигателя 4 Квт вместо 3,5 Квт. Так же, начиная с этой версии, устанавливается новый частотный преобразователь. Теперь работает на любой шнековой паре D6-3. Не требуется покупка дорогих версий шнековых пар для машин на 230В.



Легко разбирается на три части для удобства транспортировки.



Характеристики:

Напряжение 230 V 50 Hz

Двигатель насоса (главный) 4,0 kW/230 V

Компрессор HS-24 300 л/мин

Водяной насос 230 V



Ширина 670 mm

Высота 1200 mm

Высота наполнения 950 mm

Вес 160 кг

Емкость бункера 75 кг

*производительность 25 л/мин

Макс давл. подачи 30 атм

*дальность подачи 20 м



Гарантия 1 год



Оплата наличный и безналичный расчет с НДС.



Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части.



Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия.



Доставка до транспортной компании бесплатно!