Штукатурная станция Калета-4/230 New 4Kwt

Описание товара
Продается штукатурная станция Kaleta-4/230v
Дата производства: Декабрь 2018г
Страна производства: Польша
Официальный дилер: ООО"КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС"
Новая версия с увеличенной мощностью главного двигателя 4 Квт вместо 3,5 Квт. Так же, начиная с этой версии, устанавливается новый частотный преобразователь. Теперь работает на любой шнековой паре D6-3. Не требуется покупка дорогих версий шнековых пар для машин на 230В.
Легко разбирается на три части для удобства транспортировки.
Характеристики:
Напряжение 230 V 50 Hz
Двигатель насоса (главный) 4,0 kW/230 V
Компрессор HS-24 300 л/мин
Водяной насос 230 V
Ширина 670 mm
Высота 1200 mm
Высота наполнения 950 mm
Вес 160 кг
Емкость бункера 75 кг
*производительность 25 л/мин
Макс давл. подачи 30 атм
*дальность подачи 20 м
Гарантия 1 год
Оплата наличный и безналичный расчет с НДС.
Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части.
Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия.
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