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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              390 000

              Штукатурная станция Калета-4/230 New 4Kwt

              Телефон
              +79299132917
              Продавец
              КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС
              0
              Описание товара
              Продается штукатурная станция Kaleta-4/230v
              Дата производства: Декабрь 2018г
              Страна производства: Польша
              Официальный дилер: ООО"КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС"

              Новая версия с увеличенной мощностью главного двигателя 4 Квт вместо 3,5 Квт. Так же, начиная с этой версии, устанавливается новый частотный преобразователь. Теперь работает на любой шнековой паре D6-3. Не требуется покупка дорогих версий шнековых пар для машин на 230В.

              Легко разбирается на три части для удобства транспортировки.

              Характеристики:
              Напряжение 230 V 50 Hz
              Двигатель насоса (главный) 4,0 kW/230 V
              Компрессор HS-24 300 л/мин
              Водяной насос 230 V

              Ширина 670 mm
              Высота 1200 mm
              Высота наполнения 950 mm
              Вес 160 кг
              Емкость бункера 75 кг
              *производительность 25 л/мин
              Макс давл. подачи 30 атм
              *дальность подачи 20 м

              Гарантия 1 год

              Оплата наличный и безналичный расчет с НДС.

              Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части.

              Отправка в регионы России, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, Грузия.

              Доставка до транспортной компании бесплатно!
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