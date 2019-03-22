Штукатурная станция PFT G4 smart

Описание товара
Штукатурная машина PFT G4 SMART (комплектация без вод. насоса)
Страна производства: Германия
Год производства: 2018
Технические характеристики:
Напряжение сети – 400 В, 50 Гц, 3 фазы;
Мощность главного двигателя – 5,5 кВт, 385 об/мин
Двигатель подающего барабана – 0,75 кВт, 28 об/мин; Производительность насоса - ок. 22 л/мин на шнековой паре D6-3 (зависит от установленной шнековой пары и материала)
Дальность подачи - при d 25 мм – до 30 м, при d 35 мм – до 50 м;
Компрессор – LK250, 400 В – 0,9 кВт, ок. 250 л/мин
Шланг подачи воды/воздуха – 1/2", 11 м,
Растворный шланг – RONDO 25 мм, 10 м;
Высота наполнения – 910 мм;
Объем загрузочного бункера – 145 л;
Длина – 1200 мм;
Ширина – 720 мм;
Высота – 1530 мм;
Общий вес – 263 кг.
Гарантия на новое оборудование PFT 12 месяцев.
Наша компания партнером завода PFT.
Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части.
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