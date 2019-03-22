Штукатурная станция PFT G4 smart

Описание товара

Штукатурная машина PFT G4 SMART (комплектация без вод. насоса)

Страна производства: Германия

Год производства: 2018



Технические характеристики:

Напряжение сети – 400 В, 50 Гц, 3 фазы;

Мощность главного двигателя – 5,5 кВт, 385 об/мин

Двигатель подающего барабана – 0,75 кВт, 28 об/мин; Производительность насоса - ок. 22 л/мин на шнековой паре D6-3 (зависит от установленной шнековой пары и материала)

Дальность подачи - при d 25 мм – до 30 м, при d 35 мм – до 50 м;

Компрессор – LK250, 400 В – 0,9 кВт, ок. 250 л/мин

Шланг подачи воды/воздуха – 1/2", 11 м,

Растворный шланг – RONDO 25 мм, 10 м;

Высота наполнения – 910 мм;

Объем загрузочного бункера – 145 л;

Длина – 1200 мм;

Ширина – 720 мм;

Высота – 1530 мм;

Общий вес – 263 кг.



Гарантия на новое оборудование PFT 12 месяцев.



Наша компания партнером завода PFT.



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