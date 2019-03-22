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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              447 893

              Штукатурная станция PFT G4 smart

              Телефон
              +79299132917
              Продавец
              КЛЮГЕР МЕЙСТЕР РУС
              0
              Описание товара
              Штукатурная машина PFT G4 SMART (комплектация без вод. насоса)
              Страна производства: Германия
              Год производства: 2018

              Технические характеристики:
              Напряжение сети – 400 В, 50 Гц, 3 фазы;
              Мощность главного двигателя – 5,5 кВт, 385 об/мин
              Двигатель подающего барабана – 0,75 кВт, 28 об/мин; Производительность насоса - ок. 22 л/мин на шнековой паре D6-3 (зависит от установленной шнековой пары и материала)
              Дальность подачи - при d 25 мм – до 30 м, при d 35 мм – до 50 м; 
              Компрессор – LK250, 400 В – 0,9 кВт, ок. 250 л/мин
              Шланг подачи воды/воздуха – 1/2", 11 м, 
              Растворный шланг – RONDO 25 мм, 10 м;
              Высота наполнения – 910 мм;
              Объем загрузочного бункера – 145 л;
              Длина – 1200 мм;
              Ширина – 720 мм;
              Высота – 1530 мм;
              Общий вес – 263 кг.

              Гарантия на новое оборудование PFT 12 месяцев.

              Наша компания партнером завода PFT.

              Пуско-наладочные работы, обучение, сервис, запасные и расходные части.

              Оплата наличный и безналичный с НДС расчет.

              Отправка в любую точку МИРА любой транспортной компанией!

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