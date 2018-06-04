Набор для мясного рулета Perfect Meatloaf

Описание товара

Если Вы когда-нибудь пытались сделать мясной рулет, то Вы знаете, какой он становится жирный и рассыпчатый. Perfect Meatloaf решит Вашу данную проблему и Вы с легкостью сможете приготовить идеальное блюдо. Ваше блюдо с помощью набора Perfect Meatloaf не будет жирным и хорошо пропечется снизу. Преимущества набора для приготовления мясного рулета Perfect Meatloaf: Специальный съемный поддон с ручками содержит перфорацию в нижней части, что позволяет стечь лишнему жиру, в то время как само блюдо будет запекаться. Это идеально сохранит форму Вашему блюду и оно будет превосходно приготовлено. Лоток сам чуть-чуть отделяется от дна сковороды, но этого достаточно, чтобы циркулировать сухой жар духовки внутри сковороды и варить мясной рулет более равномерно. Набор имеет прочное антипригарное покрытие, что предотвращает прилипание к сковороде. Кроме того извлечь приготовленное блюдо будет совершенно легко. Съемный поддон имеет удобные ручки. Съемный поддон не имеет ограничительных стенок с 2-х сторон, что позволяет легко нарезать или извлечь блюдо. Вы можете подать приготовленное блюдо на стол прямо в этом же поддоне. Набор легко очистить и хранить. Perfect Meatloaf можно мыть в посудомоечной машине. Кроме мясного рулета Вы можете готовить при помощи Perfect Meatloaf такие блюда, как фаршированный перец, свинина, и многое другое. Внимание! В подарок Вы получите разделочный нож, который Вам поможет ровными кусочками нарезать приготовленный рулет необходимой толщины. Применение: Смажьте сковороду и съёмный поддон с ручками. Разогрейте духовку и приготовьте мясо согласно рецепту. Вставьте съёмный поддон с ручками в сковороду. Поместите подготовленное мясо внутрь. Разровняйте поверхность мясного рулета ложкой и смажьте приготовленным соусом по вкусу. Запекайте согласно рецепту. По готовности, выньте из печи, используя прихватки. Дайте остыть несколько минут. Меры предосторожности: Когда вынимаете из печи, убедитесь, что взялись за сковороду, а не за ручки съёмного поддона. Используя прихватки, выньте съемный поддон за ручки и поместите на разделочную доску. При необходимости слегка ослабьте мясной рулет по краям, прежде чем вынимать из сковороды. Нарежьте ломтиками и подавайте к столу. Мойте сковороду Perfect Meatloaf мыльным раствором или поместите в посудомоечную машину. Комплектация: Набор-сковорода для приготовления блюд Perfect Meatloaf Съёмный поддон с ручками Perfect Meatloaf Разделочный нож с регулировкой толщины нарезки – в подарок! Инструкция Технические характеристики: Размер упаковки: 33*19*10 см Вес брутто: 0,9 кг Размер сковороды: 21*8*12 см Размер поддона: 21*11,5*5 см, ширина ручек 8 см Размер ножа: длина лезвия 18,5 см (длина вспомогательного 13 см), длина рукоятки 14 см, ширина нарезки от 1мм до 3 см Производитель: Китай