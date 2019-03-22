Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              750 000

              Автогрейдер дз-180

              Телефон
              +79304044994
              Продавец
              РСК
              0
              Описание товара
              Продается автогрейдер ДЗ-180,год выпуска 2000.Все в рабочем состоянии.Двигатель А-01М.Место осмотра п.Таловая В.О.Звонить до 19-00 ч.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store