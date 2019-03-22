Амбарная доска

Описание товара

Мы предлагаем для наших потребителей антикварную древесину самого разного рода, все, чем изобилуют древние строения Русского Севера: старинную амбарную доску, брус, резные наличники, двери, доску для пола и т.п.

Если вы одновременно являетесь ценителем высокого стиля в интерьере и противником шаблонных решений, то для вас использование антикварного дерева для внутренней и внешней отделки вашего дома, для изготовления самобытной мебели – это шанс создать действительно уникальное жилище.

В таком доме будет царить особенная атмосфера, пропитанная духом прошедших времен, а кроме того, с помощью антикварной древесины вы легко сможете внести в ваше жилище элементы популярного ныне винтажного стиля.

В наличии более 7 сортов Доски, любых размеров и расцветок.