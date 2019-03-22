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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              1 300

              Амбарная доска

              Телефон
              89300330999
              Продавец
              Амбарная мастерская
              0
              Описание товара
              Мы предлагаем для наших потребителей антикварную древесину самого разного рода, все, чем изобилуют древние строения Русского Севера: старинную амбарную доску, брус, резные наличники, двери, доску для пола и т.п. 
              Если вы одновременно являетесь ценителем высокого стиля в интерьере и противником шаблонных решений, то для вас использование антикварного дерева для внутренней и внешней отделки вашего дома, для изготовления самобытной мебели – это шанс создать действительно уникальное жилище. 
              В таком доме будет царить особенная атмосфера, пропитанная духом прошедших времен, а кроме того, с помощью антикварной древесины вы легко сможете внести в ваше жилище элементы популярного ныне винтажного стиля.
              В наличии более 7 сортов Доски, любых размеров и расцветок.
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