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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              1 445 000

              Зерноочистительная машина ЗМ-20

              Телефон
              +79511114295
              Ключевые слова:
              зерноочистка, веелка, зерноочистительная, машина, зерноочистка, зм, промсибурал
              Продавец
              ПромСибУрал
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              Описание товара

              ﻿﻿﻿Машина предназначена для первичной очистки товарного зерна и семян зерновых, бобовых, крупяных и масленичных культур с доведением товарного зерна до производственных кондиций, а семян – до 1 или 2 класса посевного стандарта.


              Принципиальное отличие:


              Машина работает на форсированных режимах (форсирование за счет увеличения скорости движения решет).

              Форсированные режимы позволяют уменьшить размеры машины, упростить ее конструкцию и повысить технологическую эффективность.

              Достоинства:

              - высокая технологическая эффективность достигается за счет форсированных режимов и двух полноценных воздушных каналов, при этом вторым воздушным каналом машина может сортировать зерно по парусности;

              - не забивающийся бункер обеспечивает высокую производительность;


              - малые габаритные размеры создают больше места в помещении для обслуживания и ремонта;

              - быстрая смена решет. Рамки решет деревянные и просты в изготовлении;

              - высокая надежность за счет простоты конструкции и отсутствия в машине редукторов и цепных передач;

              - машина не пылит и хорошо уравновешена, проста в обслуживании и ремонте.

              амплитуда колебаний -50 мм., размах - 100 мм., колебаний в мин. - 200.

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