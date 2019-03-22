Зерноочистительная машина ЗМ-20

Описание товара

﻿﻿﻿Машина предназначена для первичной очистки товарного зерна и семян зерновых, бобовых, крупяных и масленичных культур с доведением товарного зерна до производственных кондиций, а семян – до 1 или 2 класса посевного стандарта.





Принципиальное отличие:





Машина работает на форсированных режимах (форсирование за счет увеличения скорости движения решет).

Форсированные режимы позволяют уменьшить размеры машины, упростить ее конструкцию и повысить технологическую эффективность.

Достоинства:

- высокая технологическая эффективность достигается за счет форсированных режимов и двух полноценных воздушных каналов, при этом вторым воздушным каналом машина может сортировать зерно по парусности;

- не забивающийся бункер обеспечивает высокую производительность;





- малые габаритные размеры создают больше места в помещении для обслуживания и ремонта;

- быстрая смена решет. Рамки решет деревянные и просты в изготовлении;

- высокая надежность за счет простоты конструкции и отсутствия в машине редукторов и цепных передач;

- машина не пылит и хорошо уравновешена, проста в обслуживании и ремонте.

амплитуда колебаний -50 мм., размах - 100 мм., колебаний в мин. - 200.